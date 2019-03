De online supermarkt Picnic is het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Dat blijkt woensdag uit de ranking van de 250 snelst groeiende Nederlandse bedrijven. Deze wordt opgesteld door Erasmus Centre for Entrepreneurship en de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Picnic, dat tevens het jongste bedrijf uit de ranking is, groeide het snelst tussen eind 2015 en eind 2018. In deze periode creëerde de online supermarktbedrijf 1.697 nieuwe banen (in fte, red.), een stijging van 162 procent.

"Toen we met Picnic begonnen, hadden we nooit kunnen dromen dat het zo snel zou gaan", stelt medeoprichter van Picnic Michiel Muller. "Vanaf het begin hebben we samen met klanten aan Picnic gebouwd, daarom staat er nu iets waar mensen behoefte aan hebben. Het is geweldig om het enthousiasme te zien en zo vaak leuke reacties van klanten te krijgen."

Bezorgplatform Takeaway.com en cosmeticabedrijf Rituals eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats in de ranking. Takeaway.com was vorig jaar de snelst groeiende.

Takeaway.com, dat onder meer bekend is van Thuisbezorgd, creëerde in drie jaar 2.272 voltijdsbanen, een groei van 88 procent. Rituals, dat op de derde plaats eindigde, creëerde 2.880 banen, een stijging van 38 procent.