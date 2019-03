Budgetwinkelketen Action heeft vorig jaar zijn omzet met 23 procent zien toenemen tot 4,2 miljard euro. Het bedrijf opende 230 nieuwe winkels in zeven Europese landen, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De operationele winst steeg naar 450 miljoen euro. Ook kreeg de budgetketen er vijfduizend nieuwe medewerkers bij.

In 2018 heeft Action vijf nieuwe distributiecentra geopend. Op middellange termijn mikt de keten op een omzet van 10 miljard euro.

Action spreekt wel van een uitdagend jaar voor de Europese detailhandel, vanwege uitzonderlijk weer in de winter, zomer en herfst van 2018. In Frankrijk had het bedrijf last van de protesten van de 'Gele Hesjes' en stakingen bij de spoorwegen.

Frankrijk en Duitsland kregen er de meeste nieuwe Action-winkels bij. In Polen kwamen er negentien winkels bij, na een succesvol verlopen proef met in eerste instantie zes winkels in 2017.

In Nederland en België werden 48 winkels vernieuwd, uitgebreid of verplaatst. Action is verder nog actief in Luxemburg en Duitsland.