De onderhandelingen tussen Nederland en de Verenigde Staten over Amerikaanse paspoortcontroles op Schiphol verlopen moeizaam, zegt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra dinsdag in De Telegraaf. Als het nog lang duurt, overweegt de VS met andere Europese landen in gesprek te gaan.

"Het proces gaat langzaam. Inmiddels zitten we op het punt dat ik me afvraag: wordt het 'ja' of 'nee'? Als het een 'nee' wordt, prima, maar zeg het dan. Dan kunnen we onze energie ergens anders in steken. Er zijn genoeg andere Europese landen die hier ook interesse in hebben", zegt Hoekstra.

Nederland onderhandelt al meer dan twee jaar met de VS over de mogelijkheid om reizigers die via ons land naar de Verenigde Staten reizen op Schiphol te laten controleren door agenten van de Amerikaanse grensbewaking. Ze hoeven dan, eenmaal in de VS, niet meer in de rij te staan voor de douane.

Afgelopen week kwamen functionarissen van de Transport and Security Agency naar Nederland voor overleg, maar zij keerden volgens de krant zonder resultaat terug naar de VS.

'Mislukte onderhandelingen kunnen handel met VS schaden'

Patrick Mikkelsen, van de Amerikaanse kamer van koophandel in Nederland, stuurde vorige week een brief naar het kabinet om zijn zorgen te uiten. Hij is bang dat andere Europese luchthavens de koppositie als poort naar de Verenigde Staten overnemen.

"Het kabinet moest haast maken. Als deze overeenkomst niet doorgaat, ondermijnt dat niet alleen de positie van Schiphol, maar schaadt het ook de handel tussen de VS en Nederland", aldus Mikkelsen.

Premier Mark Rutte voorspelde tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen juni dat de Amerikaanse paspoortcontrole op Schiphol voor eind 2018 rond zou zijn. Dat is nog niet het geval.

Wat de onderhandelingen exact in de weg zit, is onbekend. Mogelijk heeft het te maken met rechtsstatelijke beperkingen op het plaatsen van buitenlandse douaniers, die zich aan de wisselende regels van een ander land moeten houden. Zo was de Kamer bezorgd toen president Donald Trump in 2017 mensen uit islamitische landen wilde weren.