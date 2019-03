Maandag werd bekend dat winkelketen CoolCat faillissement aanvraagt. Het bedrijf werd in 1979 opgericht door ondernemer Roland Kahn, een bekende naam in de wereld van de winkelketens. Zo wilde hij onder meer V&D kopen toen dat warenhuis in zwaar weer verkeerde en ging onder zijn leiding kledingketen MS Mode failliet.

Kahn begint CoolCat eind jaren zeventig met één winkel in Amsterdam, waarna hij het bedrijf in ruim 35 jaar weet uit te bouwen tot een internationale kledingketen. Intussen heeft het bedrijf tachtig winkels in Nederland, zeventien vestigingen in België, zes vestigingen in Frankrijk en twee locaties in Luxemburg.

CoolCat heeft het na behoorlijk wat succes nu al sinds 2015 moeilijk, en heeft volgens het bestuur last van "zeer uitdagende marktomstandigheden". Een reorganisatie moet uitkomst bieden. Door de aanpassingen doet de keten het begin 2018 tijdelijk iets beter, maar dat is niet genoeg om kleine tegenvallers op te kunnen vangen.

Zachte winter als laatste druppel

Wat de Nederlandse winkels namelijk uiteindelijk nekt, zijn volgens het bedrijf onder meer tegenvallende weersomstandigheden: de lange, warme zomer van 2018 en de zachte winter van 2019. "Als het maandenlang boven de 20 graden blijft, koopt niemand herfstkleding. Zelfde verhaal voor wanneer het niet koud wordt", vertelt een woordvoerder tegen NU.nl.

Die verklaring gebruikt Kahn in 2013 ook al in gesprek met NU.nl. "Het weer geeft meer overlast dan de politiek", zegt hij dan over de grootste uitdagingen voor zijn bedrijven.

Dat zijn er best veel. Kahns CoolCat valt onder zijn investeringsvehikel Coolinvestments, waarmee hij jarenlang in modeketens en vastgoed investeert. Ook kledingketen America Today, lingeriemerk Sapph en de inmiddels failliete keten MS Mode vallen eronder. Kahn bezit verder onder meer een deel van het gebouw van de Bijenkorf in het centrum van Amsterdam.

Mislukte doorstart van MS Mode en V&D

In 2016 komt Kahn twee keer groot in het nieuws. Allereerst vanwege het faillissement van de winkelketen MS Mode, die hij onder Coolinvestments een doorstart wilde laten maken. Kahn wijt het falen daarvan aan onder meer de houding van Rabobank, die een gebrek aan vertrouwen zou hebben getoond.

Maar de ondergang van MS Mode komt ook door, jawel, V&D. Coolinvestments is namelijk tegelijkertijd bezig met een doorstart van het warenhuis. Hierdoor zijn fouten gemaakt, zo zegt Kahn. "Als wij de tijd niet in V&D hadden gestopt, hadden die misschien voorkomen kunnen worden."

Dan het warenhuis V&D: daarvan gaat de doorstart van de fysieke winkels uiteindelijk niet door. Kahn slaat de handen ineen met andere ondernemers, zoals de voormalige HEMA-topman Ronald van Zetten, maar kan niet tot overeenstemming komen. Dit komt volgens Kahn door de angst voor vernieuwing en de enorme tijdsdruk waaronder beslissingen genomen moeten worden.

In tegenstelling tot de fysieke winkels blijft de webwinkel bestaan. Die heet eerst Frendz, maar verandert de naam in 2018 weer naar V&D en is nog altijd deels in handen van Kahn.