Kledingwinkel CoolCat heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Utrecht. Het concern zegt last te hebben gehad van de zeer warme en lange zomer in 2018 en de "extreem zachte" winter van dit jaar.

In totaal werken 1.180 mensen bij het concern in Nederland. Die delen 450 voltijdsbanen.

Een woordvoerder van het bedrijf legt aan NU.nl uit dat er weinig kleding uit de herfstcollectie werd verkocht door de warme zomer. "Als het maandenlang boven de twintig graden blijft, koopt niemand herfstkleding. Zelfde verhaal voor wanneer het niet koud wordt."

Doordat de oude collecties niet verkocht werden, ontbrak het geld om de nieuwe collecties te bestellen. CoolCat was dan aangewezen op financiering van de bank. "En die zegt dan op een gegeven moment: 'Dat doen we niet'."

Winkels en webshop blijven open

Naar verwachting wordt dinsdag 19 maart het faillissement uitgesproken. Het concern heeft in Nederland tachtig vestigingen. De winkels en de webshop blijven "tot nader order" open.

CoolCat zegt al langer te maken te hebben gehad met "zeer uitdagende marktomstandigheden". Hierdoor noteerde het concern jarenlang verliezen.

Na een reorganisatie leek het concern naar eigen zeggen de weg omhoog te hebben gevonden, maar "een aantal incidentele en structurele tegenvallers" bleken alsnog funest voor de keten.

Buitenlandse activiteiten vallen niet onder bankroet

De buitenlandse activiteiten vallen buiten het bankroet. CoolCat heeft nog zeventien winkels in België, zes vestigingen in Frankrijk en twee locaties in Luxemburg.

Verder verkoopt het concern onder meer kinderkleding in deze landen en in Duitsland. Bij het gehele concern, inclusief Nederland, werken 1.450 mensen in 760 voltijdsbanen.

De voorlichter benadrukt dat de andere ketens die in eigendom zijn van Kahn ook buiten het faillissement staan. "Dat zijn zelfstandig gefinancierde bedrijven en die maken ook winst. Die hebben ook wel last gehad van het weer, maar die konden zich een stootje permitteren."