Ben van Beurden, de topman van Shell, kreeg in 2018 een beloning van 20,14 miljoen euro. Dat is een behoorlijke verhoging ten opzichte van een jaar eerder, toen hij 8,9 miljoen euro ontving voor zijn werk.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Shell, dat donderdag is gepubliceerd.

De enorme stijging van Van Beurdens beloning is vooral te danken aan een langetermijnbonus die gekoppeld is aan bepaalde doelstellingen die in 2016 werden vastgelegd - in jargon LTIP (long term incentive plan).

Dit jaar kreeg hij op deze manier 15 miljoen euro aan aandelen, een jaar eerder was dat nog 4 miljoen. Het basissalaris van Van Beurden is ongeveer gelijkgebleven op 1,5 miljoen euro.

In het jaarrapport meldt Shell daarnaast dat het van plan is om in 2021 2 tot 3 procent minder CO2 uit te stoten dan in 2016.