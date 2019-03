Sanoma Media Netherlands, het moederbedrijf van NU.nl, neemt per 1 april 2019 een meerderheidsbelang in Pro Shots. Het fotoagentschap wordt met zijn netwerk van sportfotografen en buitenlandse persbureaus onderdeel van NU.nl.

Pro Shots blijft zijn diensten ook leveren aan huidige klanten.

"NU.nl is groot op sportnieuws", zegt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. "Een positie die we willen behouden en dus verstevigen. Met de hoogwaardige foto's van Pro Shots kunnen we onze content nog aantrekkelijker maken."

"In de markt van persfotografie is een beperkt aantal spelers actief", zegt Rob Kolkman, de CEO van Sanoma Media Netherlands. "Een meerderheidsbelang in Pro Shots is een volgende stap voor Sanoma in het vergroten van de onafhankelijke positie van NU.nl als grootste nieuwsplatform op tekst, audio, beeld en video."

Stanley Gontha, oprichter en eigenaar van Pro Shots: "Onderdeel worden van NU.nl geeft ons de kans om verder te groeien en ook voor andere sporten en nieuwsdomeinen, zoals binnenland, entertainment en buitenland, de leverancier te worden van fotografie."