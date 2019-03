Nederlandse bedrijven dienden in 2018 in totaal 7.140 Europese octrooiaanvragen in. Dat is het hoogste aantal ooit, meldt het Europees octrooibureau (EPO) dinsdag. Ook zijn het 1,4 procent meer aanvragen dan een jaar eerder.

Nederland staat op de tweede plaats wat betreft het aantal octrooiaanvragen per hoofd van de bevolking. "Daarmee is het een van de innovatiefste landen ter wereld", zegt EPO-voorzitter António Campinos.

In absolute aantallen staat Nederland op de achtste plaats. De Verenigde Staten staan met 43.621 aanvragen op de eerste plek. Ook Duitsland (26.734) en Frankrijk (10.317) overtroeven ons land.

Nederlandse bedrijven doen vooral aanvragen op het gebied van medische technologie (12 procent) en elektrische apparatuur (8 procent).

De provincie Noord-Brabant springt eruit met 3.582 aanvragen en staat van alle regio's in Europa op de vijfde plaats. Drie Duitse regio's en één Franse doen het beter. Binnen Nederland laat de provincie onder meer Zuid-Holland (1.066 aanvragen) en Limburg (897) achter zich.

Philips is koploper in Nederland

De bedrijven Philips (1.617), Philips Lighting, dat tegenwoordig Signify heet (573), Airbus (509) en DSM (500) dienden vanuit Nederland de meeste octrooiaanvragen in. Op wereldwijd niveau lopen technologiebedrijven Siemens, Huawei en Samsung voorop en komt Philips op de zesde plek uit.

Het EPO ontving in 2018 in totaal meer dan 174.317 aanvragen. Daarbij was een toename onder Europese bedrijven te zien. De groei van het aantal aanvragen uit China vertraagde.

Het aantal octrooiaanvragen dat wordt toegewezen, stijgt in Nederland al jaren. In 2014 werden nog 1.703 aanvragen goedgekeurd, in 2018 waren dat er bijna 3.800.