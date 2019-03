Zakelijk Minister dreigt met maatregelen: Veel te weinig vrouwen in top bedrijfsleven Er zijn veel te weinig vrouwen in de top van grote Nederlandse bedrijven. Minister van Engelshoven dreigde vorig jaar al te 'namen en shamen' als dat zo zou blijven, en nu is het zo ver. Slechts dertien van de tweehonderd grootste Nederlandse bedrijven voldoen aan de diversiteitsnorm van de overheid.