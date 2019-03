Er zijn veel te weinig vrouwen in de top van grote Nederlandse bedrijven. Minister van Engelshoven dreigde vorig jaar al te 'namen en shamen' als dat zo zou blijven, en nu is het zo ver. Slechts dertien van de tweehonderd grootste Nederlandse bedrijven voldoen aan de diversiteitsnorm van de overheid.

Dat blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria, dat op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is uitgevoerd onder wat volgens weekblad Elsevier de 200 grootste bedrijven van Nederland zijn.

In de Wet Bestuur en Toezicht ligt een officieel streefcijfer verankerd van 30 procent voor vrouwen in de top. Halen bedrijven dat percentage vrouwen in de raad van bestuur (rvb) of raad van commissarissen (rvc) niet, dan dienen zij uitleg te geven in hun jaarverslag.

Unilever, Heineken en PostNL laten zien dat het wel kan

Onder de dertien bedrijven die wél genoeg vrouwen hebben in zowel de top van de raad van bestuur als de raad van commissarissen hebben, scoren de ANWB en de Nationale Goededoelenloterijen het beste.

Tweederde van de RvB en de helft van de RvC bestaat bij deze bedrijven uit vrouwen. Ook (onder meer) Unilever, Heineken, NS en PostNL voldoen aan het streefcijfer.

Geduld raakt op

"Vorig jaar heb ik al gezegd dat mijn geduld opraakt", zegt minister Van Engelshoven tegen BNR. "Ik vind het te gek voor woorden dat dit (het publiceren van het lijstje, red.) nodig is."

De minister onderzoekt nu wat voor maatregelen er genomen kunnen worden. Ze heeft de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd over "maatregelen die werken". "Maar u gaat toch niet pas van de helft van de bevolking betrekken bij de leiding als u daartoe wordt gedwongen? Dat kunt u zelf echt veel beter", zegt de minister daarover. "Wij zijn op koers naar een stevig pakket maatregelen."