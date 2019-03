Busvervoerder FlixBus doet een bod om concurrent Eurolines over te nemen. Het Duitse concern is in exclusieve onderhandelingen met Transdev Group, moederbedrijf van Eurolines, meldt FlixBus maandag.

Financiële details worden niet gegeven.

FlixBus-oprichter Jochen Engert verklaart dat een overname vooral de positie van FlixBus in Frankrijk versterken. "Door deze integratie zou FlixBus een nog vollediger en diverser aanbod hebben om nog meer passagiers te kunnen bedienen", aldus Engert.

Eurolines is nu actief in onder meer Frankrijk, Nederland en België. In totaal rijdt het concern op trajecten in 25 landen. In Frankrijk werkt het concern met het merk Isilines.

FlixBus werd in 2013 in Duitsland opgericht en startte in 2015 in Frankrijk met busverbindingen. In 2018 heeft het concern 45 miljoen mensen vervoerd in Europa en de Verenigde Staten. Het concern is actief in 29 landen. Dit jaar wil de busvervoerder de trajecten in Rusland en de VS uitbreiden.