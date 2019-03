De Nederlandse en Franse overheden hebben een gezamenlijk doel om van Air France-KLM een succesvolle maatschappij te maken, vertelden minister Wopke Hoekstra (Financiën) en zijn Franse evenknie Bruno Le Maire vrijdag in een gezamenlijke persconferentie.

Hoekstra, die in het Frans sprak, zei verder dat het kopen van het belang in Air France-KLM, zonder dat de Franse staat hiervan op de hoogte was, verkeerd over kon komen, maar dat het niet zo bedoeld was.

Le Maire vertelde dat er eind juni een plan wordt gepresenteerd met maatregelen om van Air France-KLM de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld te maken. De Franse minister van Financiën zegt een nieuw hoofdstuk te willen openen.

De Franse overheid was negatief verrast nadat de Nederlandse Staat afgelopen dinsdag bekendmaakte een behoorlijk aandelenbelang in Air France-KLM te hebben opgebouwd.

Zelfs de Franse president Emmanuel Macron liet zich over de zaak uit. Hij zei donderdag dat het aan de Nederlandse regering was om duidelijkheid te scheppen over wat men met het belang wilde. Anonieme bronnen binnen de Franse overheid zeiden eerder al dat de Nederlandse stap vragen opriep.

744 miljoen euro voor 14 procent

Sinds woensdag heeft Nederland een belang van 14 procent in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Hier heeft de overheid in totaal 744 miljoen euro voor betaald. Sinds de aankoop is dit belang al enkele tientallen miljoenen euro's minder waard geworden.

De Franse overheid heeft al sinds de fusie in 2003 een belang van 14,03 procent, maar deze aandelen hebben wel twee keer zo veel stemrecht. Pas na twee jaar geldt dit ook voor de Nederlandse aandelen.