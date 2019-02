De Nederlandse Staat heeft zijn belang in Air France-KLM uitgebreid naar 14 procent. Hiermee is het aankopen van aandelen in het luchtvaartbedrijf afgerond.

De aankoop van het aandelenpakket in de holding Air France-KLM komt uit op een totaalbedrag van 744 miljoen euro.

Dinsdagavond kondigde de minister van Financiën Wopke Hoekstra aan dat de Nederlandse Staat een belang in Air France-KLM te hebben gekocht van 12,7 procent. Ook zei de minister toen dit te willen uitbreiden naar 14 procent.

"We willen een succesvolle onderneming waar alle belangen worden vertegenwoordigd", zei Hoekstra dinsdagavond bij de ingelaste persconferentie.

Werving leidt tot ophef bij Fransen

De aandelenverwerving van de Staat leidde tot ophef vanuit Frankrijk, omdat de aankoop niet van tevoren was aangekondigd. De Franse president Emmanuel Macron vroeg woensdagmiddag om "opheldering" over de situatie.

Eerder schreven persbureaus Reuters en AFP al op basis van een anonieme bron binnen het Franse ministerie van Financiën dat Frankrijk de stap van de Nederlandse Staat "onvriendelijk" vindt.

Frankrijk heeft sinds de fusie van het Franse Air France en het Nederlandse KLM in 2003 altijd al een belang gehad in het luchtvaartconcern. Op dit moment is dat 14,03 procent.

Hoekstra: 'We zullen een actieve aandeelhouder zijn'

In gesprek met Het Financieele Dagblad (FD) wilde minister Hoekstra woensdagmiddag nog niet ingaan op wat een belang van 14 procent daadwerkelijk zou opleveren.

Wel benadrukte de minister van Financiën dat de Staat niet op zijn handen gaat zitten als aandeelhouder. "Waar nodig ga ik een actieve aandeelhouder zijn, die aan de ene kant de onderneming echt alle vrijheid wil laten om te doen wat de onderneming moet doen, namelijk ondernemen", stelde Hoekstra in gesprek met het FD.