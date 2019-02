KLM gaat dit jaar 168 miljoen euro onder haar medewerkers verdelen, meldt de luchtvaartmaatschappij. Daarmee blijft de bruto winstdeling gelijk aan die van 2017.

Het is het vierde jaar op rij dat KLM-medewerkers meedelen in de winst van het bedrijf. In totaal wordt ongeveer anderhalve maand bruto salaris uitgekeerd als winstdeling, schrijft de luchtvaartmaatschappij.

Op 20 februari werd duidelijk dat KLM 1 miljard euro van de totale 1,3 miljard euro winst van Air France-KLM op zich had genomen. Ook behaalde KLM een operationele marge van 9,8 procent.

KLM-baas Pieter Elbers is trots op de bijdrage van het personeel aan de bedrijfsresultaten. "We hebben dit alleen samen kunnen bereiken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we ook in ons kroonjaar met z’n allen doorgaan op de ingeslagen weg en wederom een fantastische prestatie zullen neerzetten", schrijft Elbers in een verklaring.