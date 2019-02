Zakelijk Elon Musk stelt dat er iets 'kapot' is binnen beurswaakhond SEC Elon Musk heeft uitgehaald naar beurswaakhond SEC. In een tweet schrijft de Tesla-topman dat er iets "kapot" is binnen de Amerikaanse toezichthouder. De SEC vroeg de rechter in New York dinsdag te oordelen over de vermeende schending van een eerdere schikking met Musk.