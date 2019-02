Het belang dat de Nederlandse Staat in Air France-KLM heeft genomen, zal financieel waarschijnlijk weinig opleveren.

Op de eerste handelsdag nadat minister Wopke Hoekstra (Financiën) het belang had bekendgemaakt, daalde het aandeel al met ruim 10 procent. Bovendien keert Air France-KLM al jaren geen winst uit aan de aandeelhouders.

"Op dit belang zullen ze nauwelijks verdienen", zegt Corné van Zeijl, analist bij vermogensbeheerder Actiam. "De winst zit hem in de bescherming van je belang en de economische kracht van Nederland", benadrukt hij.

Tegen Radio 538 zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën dat de Staat het belang niet nam "om er geld aan te verdienen, maar omdat er een strategisch belang voor Nederland mee gemoeid is".

Hoekstra gaf ongeveer 680 miljoen euro uit om een belang van 12,68 procent te kopen. In dit bedrag zitten niet alleen de prijs van de aandelen, maar ook de transactiekosten en belastingen.

Belang al zo'n 60 tot 70 miljoen euro minder waard

Gerekend met ongeveer 428 miljoen uitstaande aandelen, betaalde Nederland dan ongeveer 12,50 euro per aandeel. Op woensdag was dit belang al zo'n 60 tot 70 miljoen euro minder waard.

Om de aankoop te financieren, heeft de overheid geld opgehaald op de financiële markten. De overheidsschuld neemt zo toe, maar de Nederlandse Staat kan relatief goedkoop lenen. Alleen over leningen met een lange looptijd moet rente betaald worden.

Analist Van Zeijl merkt op dat de timing van de aankoop beter had gekund. Zo was de koers begin dit jaar een stuk lager. "Maar de timing is ook niet afhankelijk van de koers", voegt hij eraan toe. Er zijn ook geen andere manieren om dezelfde positie aan tafel te krijgen die de Nederlandse overheid nu krijgt, zegt hij. "Jammer dat het niet eerder is gebeurd."

Besluitvorming kan moeilijker worden

Quirijn Mulder, analist bij ING, denkt dat de besluitvorming bij Air France-KLM door de stap van de Staat weleens stroperiger kan worden. "Je hebt nu vier grote aandeelhouders in plaats van drie. Dus het kan zijn dat het wat moeilijker wordt om grote stappen te nemen."

Aan de andere kant wordt het voor beleggers misschien interessanter, merkt hij op. KLM is als onderdeel een stuk winstgevender dan Air France. "Vanuit de neutrale belegger, en niet de Nederlandse Staat of Franse staat, kan het interessant zijn voor je rendement. Als de belangen van KLM meer vertegenwoordigd worden, ben je als belegger wel beter af." Hoe deze ontwikkelingen per saldo gaan uitpakken, is moeilijk te voorspellen, zegt hij.