Het aandeel van Air France-KLM is woensdag 11,7 procent lager gesloten na het flinke belang in het concern dat de Nederlandse Staat in de afgelopen week heeft opgebouwd.

Dinsdag eindigde het aandeel op een prijs van 12,73 euro. Even na de opening van de handel op woensdag daalde de koers naar 11,65 euro. Bij het sluiten van de beurs was dit 11,24 euro.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) maakte dinsdag samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) nabeurs bekend sinds vorige week woensdag een belang van 12,68 procent te hebben opgebouwd.

De overheid heeft daar ongeveer 680 miljoen euro voor betaald, omgerekend een gemiddelde prijs van 12,50 euro per aandeel. "We willen aan tafel zitten en niet verrast worden", vertelde Van Nieuwenhuizen dinsdag.

Staat als grote koper valt weg uit de markt

Uiteindelijk wil de regering het belang uitbreiden naar ongeveer 14 procent, hetzelfde percentage als de Franse staat in handen heeft.

Sinds afgelopen woensdag zat het aandeel Air France-KLM flink in de lift, naar nu blijkt door de Nederlandse Staat die als grote koper actief was in de markt. Nu het doel van 14 procent bijna bereikt is, valt die vraag vanuit de de Staat weg.

Op 18 februari werd nog 10,13 euro betaald voor een aandeel Air France-KLM. Dinsdag bereikte de koers een hoogtepunt met een prijs van 12,73 euro, een stijging van 25,7 procent ten opzichte van ruim een week geleden.