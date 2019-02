Elon Musk heeft uitgehaald naar beurswaakhond SEC. In een tweet schrijft de Tesla-topman dat er iets "kapot" is binnen de Amerikaanse toezichthouder. De SEC vroeg de rechter in New York dinsdag te oordelen over de vermeende schending van een eerdere schikking met Musk.

De zaak draait om een tweet van Musk van 20 februari waarin hij stelt dat Tesla in 2011 nul auto's produceerde, maar het bedrijf in 2019 zo'n 500.000 auto's zou maken. In werkelijkheid gaat het bedrijf in 2019 400.000 auto's produceren, twitterde Musk later. Wel verwacht hij dat het productietempo eind 2019 500.000 auto's bedraagt.

Volgens de SEC heeft Musk ook vooraf zijn tweets niet laten goedkeuren, zoals hij wel had afgesproken met de toezichthouder. De afspraken zijn vastgelegd bij een schikking na eerdere misleidende tweets.

Eind september troffen Musk en de beurswaakhond een schikking nadat de SEC hem had aangeklaagd voor fraude. Musk zou fraude hebben gepleegd toen hij via Twitter liet weten dat hij Tesla bij een prijs van 420 dollar (zo'n 370 euro) per aandeel van de beurs wilde halen.

Het is niet de eerste keer dat Musk de beurswaakhond aanvalt op Twitter. Na de schikking stelde hij dat de SEC stond voor 'Shortseller Enrichment Commission', waarmee hij bedoelde dat de beurswaakhond zogenoemde shortsellers (mensen die speculeren op de daling van een aandeel, red.) helpt.