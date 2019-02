Zakelijk Bart Smit-bonnen bijna nergens meer te verzilveren na bankroet Intertoys Mensen die nog een cadeaubon van speelgoedketen Bart Smit hebben liggen, hebben zeer beperkte mogelijkheden om die nog in te wisselen. Sinds de surseance van Intertoys kunnen die bonnen namelijk niet meer gebruikt worden in de filialen van Intertoys, zoals eerder het geval was.