Mensen die nog een cadeaubon van speelgoedketen Bart Smit hebben liggen, hebben zeer beperkte mogelijkheden om die nog in te wisselen. Sinds de surseance van Intertoys kunnen die bonnen namelijk niet meer gebruikt worden in de filialen van Intertoys, zoals eerder het geval was.

"Het is voor klanten heel vervelend, maar het is even niet anders", laat een woordvoerder van Intertoys weten. "Het heeft te maken met een aparte registratie."

Intertoys liet op 12 februari weten uitstel van betaling te hebben aangevraagd. Afgelopen donderdag werd het faillissement uitgesproken.

Het grootste gedeelte van de filialen van Bart Smit, dat net als Intertoys onder de Blokker Holding viel, is inmiddels verder gegaan onder de naam Intertoys. Die ombouwoperatie werd in de zomer van 2016 aangekondigd.

De omzetting van Bart Smit heeft grotendeels plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2018. Inmiddels zijn er nog vijf filialen van Bart Smit in Nederland over: in Den Bosch, Hoogezand, Assendelft en twee in Gouda. Er zullen dan ook niet zo veel cadeaubonnen van Bart Smit meer in omloop zijn, verwacht de woordvoerder.

Mensen kunnen voorlopig nog in België terecht met cadeaubonnen

In België zijn er nog wel veertig Bart Smit-filialen. "Daar accepteren ze ook nu nog de Nederlandse Bart Smit-bonnen", aldus de woordvoerder. "Maar ik weet niet hoe het is als de Belgische winkels zijn verkocht."

Intertoys is bezig de Belgische winkels te verkopen. Naar eigen zeggen zouden gesprekken hierover in een "vergevorderd stadium" zijn en wordt de transactie op korte termijn afgerond.

Intertoys-cadeaubonnen kunnen nog tot en met zondag 24 februari worden ingeleverd. "Veel bonnen zijn vorige week al ingeleverd", laat de woordvoerder weten. "Inmiddels is meer dan de helft al ingewisseld."

De woordvoerder benadrukt wel dat het bij een faillissement helemaal niet gebruikelijk is dat cadeaubonnen nog kunnen worden ingeleverd. "Meestal zijn ze meteen ongeldig."

'Bescherm consumenten beter bij faillissement'

VVV Cards, dat onder meer de VVV Cadeaukaart uitgeeft, vindt dat consumenten beter beschermd moeten worden bij een faillissement.

De organisatie pleit ervoor dat cadeaukaarttegoeden buiten de boedel worden geplaatst, zodat consumenten niet gedupeerd worden als een winkelketen failliet gaat. Daarvoor zou er een stichting derdengeldenrekening moeten komen, waarin uitstaande tegoeden worden ondergebracht.

Jaarlijks wordt er naar schatting voor ruim 1,1 miljard euro aan cadeaukaarten uitgegeven. De gemiddelde waarde per kaart bedraagt 25 euro.

"Jaarlijks gaan er winkelketens failliet die eigen cadeaukaarten uitgeven. In de meeste gevallen is het uitstaande tegoed op de cadeaukaarten onderdeel van de exploitatie en valt dat dus in de boedel. De curator bepaalt vervolgens wat ermee gedaan wordt en de consument staat met lege handen", aldus VVV Cards.