Zakelijk Elon Musk twittert te snel en belooft verkeerde productiecijfers Tesla Tesla-baas Elon Musk heeft dinsdagavond een tweet te snel de wereld in gestuurd. De topman schreef op het sociale medium dat de autoproducent in totaal 500.000 auto's produceert in 2019. Na meerdere negatieve reacties op Twitter kwam hij terug op zijn tweet en stelde hij dat het autobedrijf toch gewoon 400.000 auto's gaat maken.