Zakelijk Video Zo beschermde een Nederlands bedrijf Trump tegen vijandige drones Het Nederlandse bedrijf Robin Radar Systems is gespecialiseerd in vogel- en dronedetectie. Met een radar en slimme software wordt het bedrijf ingezet om staatshoofden, onder wie Donald Trump, en vliegvelden te beschermen. NU.nl gaat in een videoreeks op zoek naar unieke Nederlandse bedrijven. In deze aflevering: Robin Radar.