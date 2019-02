Vakbond FNV stapt naar de rechter omdat online supermarkt Picnic personeel in distributiecentra niet volgens de supermarkt-cao wil betalen. De vakbond gaf het bedrijf tot vrijdag de kans om het beleid aan te passen, maar Picnic liet donderdag weten niet van gedachten te zijn veranderd.

Picnic ziet zichzelf niet als supermarkt, maar als webwinkel. Het heeft geen fysieke winkels en levert boodschappen op bestelling. Daarom vindt het bedrijf dat het werknemers niet volgens de supermarkt-cao hoeft te betalen. Picnic wil nu zelf, samen met medewerkers, afspraken maken.

"Picnic is in alles een supermarkt en noemt zich ook zo", stelt FNV daarentegen. Volgens de vakbond maakt het bedrijf zich schuldig aan "cao-ontduiking".

"Medewerkers krijgen daardoor 2 euro per uur te weinig loon", aldus de vakbond. "Het bedrijf is nu een cowboy in de sector en concurreert met andere supermarkten ten koste van zijn medewerkers."

Het gaat om ongeveer drieduizend medewerkers in distributiecentra. Over de arbeidsomstandigheden is al vaker iets te doen geweest. Zo klaagt personeel over onder meer te weinig uren, te weinig zekerheid over uren en ondermaatse betaling.

'Wij besteden onze magazijnfunctie niet uit'

Picnic stelt in een persbericht dat FNV het bedrijf zwart probeert te maken. "Veel e-commercebedrijven besteden hun magazijnfunctie uit, soms aan buitenlandse bedrijven of bedrijven met alleen maar arbeidsmigranten of zzp'ers, hetgeen wij juist niet doen."

Ook zou de toepassing van de supermarkt-cao volgens Picnic juist voor "scheve en onrechtvaardige effecten" zorgen. "Een student die op zondag kan werken, verdient twee keer zo veel als een alleenstaande moeder met twee kinderen die alleen door de week kan werken."