Tesla-baas Elon Musk heeft dinsdagavond een tweet te snel de wereld in gestuurd. De topman schreef op het sociale medium dat de autoproducent in totaal 500.000 auto's produceert in 2019. Na meerdere negatieve reacties op Twitter kwam hij terug op zijn tweet en stelde hij dat het autobedrijf toch gewoon 400.000 auto's gaat maken.

Er ontstond verwarring over de half miljoen geproduceerde auto's die Musk beloofde, omdat het bedrijf in eerdere presentaties voor investeerders nog van 400.000 auto's in 2019 uitging.

In zijn rectificatie schreef Musk dat hij bedoelde dat het jaarlijkse productietempo van Tesla eind dit jaar op een half miljoen per jaar ligt, in plaats van de totale productie.

Het is niet de eerste keer dat de topman van Tesla voor ophef zorgt op Twitter. Afgelopen zomer twitterde Musk dat het bedrijf van de beurs gehaald zou worden. Hierdoor begon de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek naar hem en werd hij beschuldigd van beursfraude.

De beurswaakhond besloot vervolgens dat Musk drie jaar geen voorzitter van Tesla mocht zijn. In november werd zijn vertrouweling Robyn Denholm aangesteld als vervanger. Ook moest zowel Musk als Tesla een boete van 20 miljoen dollar (17,2 miljoen euro) betalen.