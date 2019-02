Webwinkelgigant Amazon gaat toch geen nieuw kantoor in New York openen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf donderdag. Aanleiding hiervoor is de aanzwellende kritiek op de komst van Amazon naar New York.

Met name Democratische politici, vakbonden en buurtbewoners stellen al langere tijd vraagtekens bij de komst van Amazon naar Long Island City in de wijk Queens.

Zij vinden het moeilijk te verkopen dat er ruim een miljard dollar aan subsidies gaat naar een van de waardevolste bedrijven ter wereld, waarvan de topman bovendien de rijkste man ter wereld is. Ook het feit dat Amazon aangaf zich te zullen verzetten tegen vakbonden, viel niet goed bij demonstranten in New York.

"Ondanks dat onze peilingen laten zien dat 70 procent van de inwoners van New York onze plannen en investering steunen, hebben lokale politici luid en duidelijk laten weten dat ze tegen onze aanwezigheid zijn", laat Amazon weten in een verklaring.

"Ze willen niet meewerken aan de relatie die nodig is om het project voort te zetten", stelt het bedrijf. Het bedrijf zou in Queens 25.000 fors betaalde banen creëren. Het plan om dat met een nieuw kantoor in Arlington, vlakbij Washington, wel te doen, blijft volgens een zegsman van Amazon overeind.

Ook het voornemen om een nieuw kantoor in Nashville (Tennessee) te openen, blijft ongewijzigd. Daar zijn volgens plaatselijke media 5000 goed betaalde banen mee gemoeid.