Zakelijk Prins Constantijn weigert ooit nog deel te nemen aan panel zonder vrouwen Prins Constantijn gaat nooit meer in een panel zitten zonder dat er minstens één vrouw in zit. Volgens hem is dat een goede manier om vooroordelen over vrouwelijke ondernemers weg te nemen, zegt hij woensdag in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).