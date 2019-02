Zakelijk Curator: 37.428,96 euro aan cash in kluis failliete webwinkels Tom Coronel In de kluis van het failliete webwinkelbedrijf van Tom Coronel en Marc Koster, Create2Fit, is 37.428,96 euro aan contant geld aangetroffen. Dat schrijft de curator van het bedrijf in het deze week gepubliceerde eerste faillissementsverslag van de onderneming.