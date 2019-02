In de kluis van het failliete webwinkelbedrijf van Tom Coronel en Marc Koster, Create2Fit, is 37.428,96 euro aan contant geld aangetroffen. Dat schrijft de curator van het bedrijf in het deze week gepubliceerde eerste faillissementsverslag van de onderneming.

"Dat is niet gebruikelijk, zo'n relatief hoog bedrag in een kluis", laat curator Robert de Lauwere weten aan NU.nl. "Dat had te maken met het faillissement van geldtransporteur SecurCash. Create2Fit besloot dat bedrag dan maar voorlopig in zijn eigen kluis te bewaren. We hebben het later zelf naar de bank moeten brengen, maar dat is bepaald geen routineklusje."

Create2Fit ging in januari kopje onder. De onderneming exploiteerde onder andere de webwinkels Televisiewinkel.nl, Koffiediscounter.nl, Sneeuwkettingen.com en Barbequeshop.nl.

Deze week werd bekend dat Create2Fit een doorstart maakt. De nieuwe eigenaar is New Retail Company, het moederbedrijf van PlatteTV. Wat er betaald is voor de overname, wil De Lauwere nog niet bekendmaken. Zowel de fysieke winkel in Naarden als de webshops zullen in februari waarschijnlijk weer opengaan.

Er zullen ten minste tien van de oorspronkelijke 42 werknemers van Create2Fit aan de slag kunnen bij New Retail Company.

Grootste leverancier wilde alleen nog onder vooruitbetaling leveren

De directe oorzaak van het faillissement lag in de opzegging van het leverancierskrediet door de grootste leverancier van Create2Fit, Amacon. Deze wilde per 5 december alleen nog onder vooruitbetaling leveren.

Ook beroept Amacon zich op het zogenoemde retentierecht, het recht van een schuldeiser om bepaalde goederen niet te leveren zolang die niet betaald zijn door de schuldenaar. "De opstelling van Amacom compliceert de afwikkeling van het faillissement", stelt de curator in het verslag.

"Ze zijn niet erg constructief", licht De Lauwere telefonisch toe. "Het is juridisch getouwtrek, dat erom draait dat een deel van de voorraad van Create2Fit in het magazijn van Amacon staat, ook die van andere leveranciers van Create2Fit."

Vordering van 1,5 miljoen euro

Amacon heeft een vordering van ongeveer 1,5 miljoen euro op Create2Fit. Het bedrijf gebruikt het retentierecht om niet alleen de voorraad van Create2Fit vast te houden, maar ook voorraad die eigendom is van andere leveranciers. Volgens de curator moet Amacon die retentie onderbouwen, maar dat heeft de leverancier tot nu toe niet gedaan.

Create2Fit boekte over het gebroken boekjaar van maart 2017 tot 1 april 2018 een verlies van 272.185 euro op een omzet van bijna 24 miljoen euro.