China en de Verenigde Staten maken positieve vorderingen in het handelsoverleg tussen beide landen, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua donderdag. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat een handelsdeal tot de mogelijkheden behoort.

Maar er is nog een hoop werk te verrichten, meldde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer na afloop van het tweedaagse handelsoverleg tussen beide landen. "Het is onmogelijk om nu al te voorspellen of dit tot succes gaat leiden, maar we staan op het punt dat het zou kunnen lukken."

Terwijl door de grote meningsverschillen tussen de VS en China een overeenstemming nog ver weg lijkt, sprak Trump al van de "grootste handelsovereenkomst in de geschiedenis". "Maar er komt niet eerder een deal voordat mijn vriend president Xi en ik elkaar hebben ontmoet."

De Chinese delegatie, aangevoerd door vicepremier Liu He, noemde het overleg in Washington "onbevangen, specifiek en erg vruchtbaar". Liu vertelde direct na de bijeenkomst dat China bereid is de import van Amerikaanse sojabonen weer te verhogen. De sojabonen export van de VS naar China is sinds het begin van de handelsoorlog ingestort. Trump noemde deze belofte een "teken van vertrouwen".

Al eerdere ontmoeting tussen Xi en Trump

Eerder ontmoetten Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jining elkaar al bij de G20-top, die in december plaatsvond. Trump noemde die ontmoeting op Twitter "heel bijzonder". "De betrekkingen met China zijn een grote stap vooruitgegaan", schreef hij onder meer. Ook roemde hij zijn goede persoonlijke verstandhouding met de Chinese leider.

China en de Verenigde Staten zijn al enige tijd verwikkeld in een handelsoorlog. Trump voerde in september importheffingen in op 200 miljard dollar (175 miljard euro) aan Chinese goederen. China reageerde door ook invoerheffingen op Amerikaanse producten in te stellen.

De Amerikanen houden vast aan de deadline van 2 maart. Als voor die tijd geen deal is bereikt met China, verhoogt het land de importheffingen op veel Chinese producten van 10 naar 25 procent.

Trump heeft laten weten dat half februari een Amerikaanse handelsdelegatie naar Peking afreist.