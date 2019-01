Zakelijk Lichte daling vervoer binnenvaart in 2018 wegens lage waterstand Het goederenvervoer van de binnenvaart in Nederland is in 2018 vanwege de extreem lage waterstand in de tweede helft van het jaar met bijna 2 procent gedaald tot 360 miljoen ton, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).