Het aandeel Apple is woensdag in de plus geopend. Rond 17.45 uur Nederlandse tijd stond het aandeel op zo'n 162 Amerikaanse dollars (circa 142 euro). Dat is ongeveer 4,8 procent hoger.

Aandeelhouders van Apple reageerden positief op de nieuwe cijfers van Apple. Zo werd de iPhone minder slecht verkocht dan verwacht. Maar de stemming was voornamelijk positief, omdat topman Tim Cook een leven na de iPhone schetste.

Zo werden diensten als Apple Pay en Apple Music meer gebruikt. Momenteel gebruiken zo'n 360 miljoen mensen deze diensten, maar het techbedrijf verwacht dat dit aantal in 2020 groeit naar een half miljard gebruikers.

Dinsdag maakte het bedrijf kwartaalcijfers bekend. Apple verkoopt inmiddels minder iPhones, maar groeit wel in andere bedrijfstakken. De opbrengsten uit de iPhone-verkopen daalde met 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De iPhone is nog steeds veruit de bestverkopende productcategorie van het bedrijf. In hetzelfde kwartaal in 2018 kwam de omzet uit iPhone-verkopen neer op 61,6 miljard dollar. De omzet uit het vierde kwartaal van 2018 was in totaal 83,4 miljard dollar.

Begin januari waarschuwde topman Cook in een open brief aan investeerders voor een tegenvallende omzet. De tegenvallende iPhone-verkoop in China zou daar de oorzaak van zijn.