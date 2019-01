Zogenoemde 'durfkapitalisten' investeerden in 2018 wereldwijd een recordbedrag van ruim 224 miljard euro (255 miljard dollar) in start-ups. Dat is een toename van 40 procent, meldt accountants- en adviesorganisatie KPMG donderdag.

Vooral start-ups die al iets groter zijn en verder willen uitbreiden zijn in trek, concludeert de adviesorganisatie. Dat is mede te zien aan de hoeveelheid grote deals van afgelopen jaar.

"Alleen al in de laatste drie maanden van 2018 waren dit soort megadeals, investeringen van 1 miljard dollar (900 miljoen euro) of meer, wereldwijd goed voor een bedrag van 22 miljard dollar (19 miljard euro)", aldus Daniël Horn van KPMG Partnerships & Alliances.

Het totale aantal transacties is wel afgenomen, van 4.607 in 2017 tot 3.380 investeringen in 2018. Dat gaat volgens KPMG vooral ten koste van de bedrijven die echt net beginnen, en baart daarom zorgen. Toch denkt de organisatie dat start-upinvesteringen wel verder zullen aantrekken, zij het vooral in "kwalitatief goede en meer volwassen bedrijven".

Vier van tien grootste Europese investeringen uit VK

Ondanks de naderende Brexit werden vier van de tien grootste Europese investeringen door investeerders uit het Verenigd Koninkrijk gedaan.

Verder zijn de grootste investeringen verstrooid over Europa, hoewel ook Frankrijk volgens Horn opvalt: "Zo kon BlaBlaCar een investering tegemoetzien van 117 miljoen dollar (104 miljoen euro), een van de grootste financiële injecties in Europa in de laatste drie maanden van 2018."