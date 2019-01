Zakelijk 'In 2018 investeerden 'durfkapitalisten' 224 miljard euro in start-ups' Zogenoemde 'durfkapitalisten' investeerden in 2018 wereldwijd een recordbedrag van ruim 224 miljard euro (255 miljard dollar) in start-ups. Dat is een toename van 40 procent, meldt accountants- en adviesorganisatie KPMG donderdag.