Maaltijdbezorger Deliveroo blijft bezorgers als zzp'ers behandelen, terwijl de rechter deze maand bepaalde dat de fietskoeriers schijnzelfstandigen zijn.

"De huidige manier van werken blijft gewoon bestaan", zegt directeur Stijn Verstijnen in De Telegraaf. Hij stelt dat nog geen enkele bezorger zich bij het bedrijf heeft gemeld om als werknemer in dienst te komen. Als dat wel gebeurt, "nemen we dat serieus", vult een woordvoerder aan.

"We hebben wel tientallen vragen gehad van bezorgers of zij kunnen blijven werken op de manier zoals ze nu doen. De uitspraken hebben vooral voor veel onduidelijkheid gezorgd", aldus Verstijnen.

De Deliveroo-directeur verwijst ook naar de eerdere uitspraak van een andere rechter in de zaak van bezorger Sytze Ferwerda. In die zaak kreeg het bedrijf gelijk. Deliveroo ging daarom in beroep tegen de nieuwe uitspraken. "Deze uitspraken staan haaks op een eerder vonnis van afgelopen zomer. Bovendien zijn er dit keer geen concrete bezorgers bij betrokken. Onze manier van werken wordt dus niet gereflecteerd."

Verstijnen blijft ook bij zijn standpunt dat bezorgers hun eigen dagen kunnen indelen en dat er van een ongelijke machtsverhouding geen sprake is. "Bijna 95 procent van onze bezorgers heeft bijvoorbeeld bestellingen geweigerd. Daarin zijn ze volledig vrij. Datzelfde geldt voor de bestellingen die ze wel willen doen."