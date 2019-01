Ahold Delhaize heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal verder weten te verhogen. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern deed vooral in Nederland goede zaken.

Zowel de fysieke winkels als de webwinkel van Albert Heijn brachten meer boodschappen aan de man, al liep het marktaandeel van de grootgrutter wel wat terug.

De Nederlandse activiteiten inclusief de webwinkels ah.nl en bol.com verkochten 3,3 procent meer dan een jaar eerder, als wordt gekeken naar winkels die toen ook al open waren.

Deze zogeheten vergelijkbare omzet is een belangrijke graadmeter voor winkelketens. De groei was wel wat minder groot dan een jaar eerder. In de België werd een stijging van 3 procent behaald.

Concern profiteert van goed weer en lage inflatie in VS

In de VS, waar het concern twee derde van zijn geld verdient, steeg de vergelijkbare omzet met 2,7 procent. Dat was deels te danken aan gunstige omstandigheden zoals goed weer en lage inflatie. Ook beginnen de online verkopen op gang te komen, al zijn die nog lang niet op het niveau van de webwinkels in Nederland.

De totale omzet ging exclusief wisselkoerseffecten met 3 procent omhoog tot 16,5 miljard euro. Ahold Delhaize maakte bij zijn handelsupdate nog geen concrete winstcijfers bekend. Die staan voor 27 februari op de rol.

Nieuwe directeur voor Albert Heijn

Albert Heijn kondigde woensdag ook aan dat de keten op 1 februari een nieuwe directeur krijgt. Marit van Egmond neemt de plaats in van Wouter Kolk, die voor moederbedrijf Ahold Delhaize aan de slag gaat als topman voor heel Europa en Indonesië.

Van Egmond, op dit moment directeur commercie van Albert Heijn, begon haar carrière als managementtrainee bij Ahold en bekleedde er vervolgens diverse commerciële, operationele en leidinggevende functies. Zo was ze ook directeur van Gall & Gall. In haar nieuwe rol blijft ze rapporteren aan Kolk.