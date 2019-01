De Nederlandse markt voor de online verkoop van non-food wordt in 2025 gedomineerd door een à twee platformen, zoals Amazon, Alibaba of bol.com Dat voorspelt het economisch bureau van ING woensdag.

Tegen het jaar 2025 zal 30 tot 40 procent van alle online verkopen via die platformen gaan, voorspellen onderzoekers in het rapport Nieuwe strijd staat voor de deur in online retail.

"Nederland staat aan de vooravond van een nieuwe strijd in online retail, nu internationale platformen ons land naderen", aldus Dirk Mulder, sectorbankier van ING Trade & Retail.

Hoewel de online verkoop in Nederland nu nog gefragmenteerd is, zal dat in de toekomst volgens ING-economen niet hetzelfde blijven.

"Nederlandse consumenten blijken volgens onderzoek inmiddels bereid zich meer te binden aan vaste online aanbieders met een breed assortiment", aldus de onderzoekers. Daar zouden vooral de grotere platformen van profiteren.

Partijen bundelen aanbod van kleinere winkels

De economen wijzen erop dat partijen zoals bol.com en Amazon ook niet langer alleen verkopen, maar daarnaast als online marktplaats functioneren. De bedrijven bundelen zo het aanbod van kleinere winkels.

"Alibaba domineert op die manier de Chinese markt, terwijl Amazon een groot aandeel heeft in de VS en de grotere Europese markten."

De onderzoekers verwachten dat de online verkoop van non-foodproducten dit jaar zal toenemen van 25 procent naar 35 procent. De rest wordt nog altijd in fysieke winkels aangeschaft.

