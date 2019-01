Zakelijk 'Sony wil Europees hoofdkantoor naar Amsterdam verplaatsen om Brexit' Elektronicagigant Sony is vanwege Brexit van plan het Europees hoofdkantoor van het Verenigd Koninkrijk naar de Nederlandse tak in Amsterdam te verplaatsen, schrijft Britse krant The Daily Telegraph maandag op basis van fusiedocumenten. Sony stelt dat er geen sprake is van een verhuizing, en dat het slechts om een juridische verandering gaat.