De drone-incidenten rond luchthaven Gatwick bij Londen van afgelopen december hebben easyJet miljoenen ponden gekost, meldt de Britse prijsvechter dinsdag. Ondanks die tegenvaller steeg de omzet van het concern in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 13,7 procent naar 1,3 miljard pond (ongeveer 1,5 miljard euro).

Het vliegverkeer op Gatwick werd vanaf 19 december meerdere keren stilgelegd, omdat er drones in de buurt van het vliegveld opdoken. Dat heeft een impact van 5 miljoen pond op de bedrijfsopbrengsten van easyJet en zadelt het bedrijf met 10 miljoen pond aan extra kosten op.

Het incident heeft zo'n 82.000 klanten gedupeerd. Ruim vierhonderd vluchten werden geannuleerd. Gatwick is na Heathrow de drukste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal reizigers bij easyJet steeg van oktober tot en met december evengoed met ruim 15 procent tot 21,6 miljoen, dankzij een verruiming van de capaciteit met ruim 18 procent. Die capaciteit had nog groter kunnen uitvallen, maar late leveringen van nieuwe Airbus-vliegtuigen gooide roet in het eten. De omzet per vliegtuigstoel daalde daarnaast met 4,2 procent.

EasyJet laat verder weten goed voorbereid te zijn op de Brexit. Het bedrijf heeft inmiddels 130 vliegtuigen geregistreerd in Oostenrijk.

De luchtvaartmaatschappij verwacht over het gehele boekjaar een groei van de capaciteit met 10 procent.

In het Verenigd Koninkrijk is het verboden om met drones binnen 1 kilometer van een luchthaven te vliegen. Op de overtreding staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf. In Nederland geldt een minimale afstand van 3 kilometer.