Uber Nederland maakt het moeilijker om chauffeur te worden. Onder meer de minimumleeftijd gaat omhoog van 18 naar 21. Aanleiding is de recente reeks dodelijke ongelukken in Amsterdam waarbij chauffeurs van het bedrijf betrokken waren.

In de afgelopen weken vielen er in Amsterdam vier doden door ongevallen met Uber-chauffeurs. Vorige week raakte bij een incident ook een zesjarig meisje zwaargewond.

De minimumleeftijd voor Uber-chauffeurs is iets dat per land wordt bepaald, afhankelijk van de wetgeving. In de Verenigde Staten ligt de minimumleeftijd bijvoorbeeld op 21, maar in een aantal andere EU-landen ligt dat net als in Nederland op 18.

Naast de hogere minimumleeftijd wordt voortaan ook een jaar rijervaring geëist voordat chauffeurs de app kunnen gebruiken.

Risicovolste leeftijdsgroep voor gevaarlijk rijgedrag

"Als het kalf verdronken is dan dempt men de put. Maar het is positief dat ze bewegen", reageert woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Volgens VVN is 18 tot 21 de risicovolste leeftijdsgroep voor gevaarlijk rijgedrag.

VVN is wel kritisch op het feit dat de minimumleeftijd alleen gaat gelden bij nieuwe chauffeurs en niet met terugwerkende kracht voor alle chauffeurs. Om dat op te vangen gaat Uber wel werken aan een verkeersveiligheidstraining voor chauffeurs jonger dan 25 jaar oud. VVN wordt daarbij ook geraadpleegd.

Ook valt er volgens Stomphorst nog veel te halen in de manier waarop werken voor Uber is georganiseerd: "Die ritten zijn nu zo georganiseerd dat je echt moet jagen op ritjes. Je moet die app steeds goed in de gaten houden."