Zakelijk Groei Nederlandse landbouwexport gestagneerd in 2018 De Nederlandse export van landbouwgoederen als bloemen, planten maar ook zuivel en vlees, is afgelopen jaar nauwelijks gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Met een toename van 0,2 procent is een einde gekomen aan jaren van forse groei, zoals 6 procent in 2017 en 4 procent in het jaar ervoor.