De financieel directeur van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, treedt na acht maanden alweer terug. Tim Stone is de zoveelste topbestuurder die het bedrijf verlaat. Op Wall Street reageerden beleggers geschrokken van het nieuws en ging de koers van Snap hard omlaag.

Stone trad in mei aan bij Snap en was afkomstig van Amazon. Volgens een verklaring gaat hij andere carrièremogelijkheden najagen, maar blijft hij nog wel bij de onderneming om te helpen in de zoektocht naar een opvolger.

Vorig jaar zag Snap ook al strategiedirecteur Imran Khan vertrekken, net als directeuren voor onder meer productontwikkeling en juridische zaken.

Het gerommel in het topmanagement van Snap komt op een moment dat het bedrijf en topman Evan Spiegel te maken hebben met verschillende uitdagingen. Zo is Snap gedagvaard vanwege beschuldigingen rond misleiding van beleggers bij de beursgang in maart 2017 en kampt de onderneming met dalende gebruikersaantallen.

Op Wall Street is de koers van Snap sterk gedaald. De introductieprijs op de beurs lag op 17 dollar per aandeel. Nu ligt de koers op 6,54 dollar.