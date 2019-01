Zakelijk Achtergrond Blendles Rick Pastoor over productiviteit: 'Geef tijd uit als geld' Eet een kikker, gebruik je kookwekker, maak een checklist: de adviezen over productiviteit vliegen ons om de oren, de boeken stapelen zich op. Toch komt er nu weer zo'n boek bij: GRIP. We spreken schrijver Rick Pastoor, eveneens head of product bij Blendle, over waarom hij zich eraan waagt.