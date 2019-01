Bezorgers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen, worden door het bedrijf ten onrechte als zzp'ers aangemerkt. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst, en bezorgers moeten vallen onder de cao voor beroepsgoederenvervoer, oordeelt de rechter dinsdag in de twee zaken die vakbond FNV aanspande.

Vakbond FNV spande twee zaken aan tegen het bezorgbedrijf, over de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en of het bezorgwerk moet vallen onder een cao. De vakbond krijgt in beide zaken gelijk van de kantonrechter.

Deliveroo moet de cao met terugwerkende kracht toepassen en bezorgers kunnen nu aanspraak maken op een dienstverband.

De rechter stelt onder meer dat het maar de vraag is of een bezorger wel volledig vrij is in het indelen van een werkdag. Een bezorger maakt namelijk bijvoorbeeld meer kans op een opdracht door zich vooraf voor een tijdvak beschikbaar stellen.

Verder is er nog steeds een "gezagsverhouding" tussen het bedrijf en de bezorger. De overeenkomst die bezorgers tekenen is een standaardcontract dat eenzijdig door Deliveroo is opgesteld, en waarover niet wordt onderhandeld.

Ook de vaststelling van de beloning schiet volgens de rechter tekort: "In de systematiek zit weinig tot geen ruimte voor een onderhandeling over het tarief. Dat over de prijzen feitelijk wordt onderhandeld is ook niet gesteld."

Van werknemer naar 'ondernemer met vrijheid'

Begin 2018 besloot Deliveroo om de arbeidsovereenkomsten van bezorgers om te zetten in "partnerovereenkomsten als zelfstandig ondernemer". Hiermee werden de bezorgers zzp'ers, wat volgens het bedrijf zou zorgen voor meer vrijheid om het werk en de werkdagen zelf in te vullen.

FNV kwam tegen de wijziging in verzet, en stelde dat er sprake was van een verkapt dienstverband.

In juli 2018 verloor Deliveroo-koerier Sytze Ferwerda zijn zaak tegen het bedrijf nog. Ook hij kwam in opstand omdat hij vond dat er sprake was van schijnzelfstandigheid. Daar was volgens de rechter geen sprake van, omdat koeriers mogen werken voor andere bedrijven en hun eigen schema bepalen.