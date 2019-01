De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is voor het eerst boven de 200 miljoen euro uitgekomen, meldt Buma Cultuur maandag op basis van eigen cijfers. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een lichte stijging.

Het grootste deel werd verdiend aan optredens. Nederlandse artiesten beurden zo'n 166,4 miljoen euro op wereldwijde podia. Drie kwart hiervan ging naar dance-artiesten. Aan rechten en opnames werd respectievelijk 22,5 miljoen euro en 12,4 miljoen euro verdiend.

Muzikanten zoals Afrojack, Giorgio Tuinfort en Martin Garrix waren succesvol in het buitenland. Tiësto had de meeste optredens. Hij stond 135 keer op het podium. Verder waren Yellow Claw (foto) en Oliver Heldens met respectievelijk 130 en 124 optredens erg actief. Buma merkt ook het succes op van vormgevingsmuziek en reclamemuziek van Nederlandse bodem.

De Nederlandse muziekindustrie is in de laatste tien jaar enorm gegroeid in het buitenland. In 2010 werd nog zo'n 52 miljoen euro verdiend in het buitenland. Sindsdien is bijvoorbeeld de Nederlandse dancemuziek enorm gegroeid in de Verenigde Staten en Canada.

Steeds meer producers en dj's

De grote namen in de dancemuziek hebben dan ook een groot aandeel in die gegroeide exportwaarde, "maar er komen wel steeds meer producers en dj's bij die ook steeds meer in bijvoorbeeld China, maar ook in de Verenigde Staten gaan optreden", zegt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur.

"Het is niet meer zo dat alleen een Tiësto of een Martin Garrix veel optreedt. R3hab en Headhunterz treden bijvoorbeeld heel veel op in China", aldus Helmink.

Azië groeimarkt voor dancesector

Azië is dan ook een van de groeimarkten voor de Nederlandse dancesector. Helmink haalt een festival aan in het zuiden van China waar Nederlandse artiesten optraden voor 80.000 man, maar waar ook de pr werd verzorgd door Nederlanders.

In het cijfer telt Buma Cultuur alle optredens van bijna duizend artiesten, maar de organisatie kijkt ook naar de verkoop van rechten en opnames. Het bedrag is de opbrengst van de exploitatie van de muziek na aftrek van kosten, maar inclusief salarissen, winst en belasting.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!