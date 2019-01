Thuisbezorgd groeide in 2018 in Nederland met meer dan 5 miljoen bestellingen ten opzichte van een jaar eerder, tot een totaal van ruim 32 miljoen. Het is een toename van 19 procent, maakt het bedrijf donderdag bekend.

In het vierde kwartaal is binnen Nederland een toename van 1,3 miljoen bestellingen te zien in vergelijking met dezelfde periode in 2017.

Ook in de landen waar Thuisbezorgd actief is als Takeaway nam het aantal bestellingen bij elkaar opgeteld toe, zowel over het hele jaar als over de laatste drie maanden van 2018.

Zo was in het vierde kwartaal voor het eerst het aantal bestellingen in Duitsland met ruim 9,4 miljoen groter dan in Nederland. Het bedrijf denkt dat de groei hier nog zal doorzetten.

Overnames in Duitsland, België en Roemenië

Van andere landen, waaronder België, Polen, Frankrijk en Israël, maakt het bedrijf geen specifieke bestelcijfers bekend. Opgeteld kwam het in deze landen op 11,6 miljoen bestellingen, wat meer dan het dubbele is van de 4,9 miljoen in 2017.

CEO Jitse Groen schrijft dat de overnames in onder meer Duitsland, België en Roemenië zorgen voor een versterking van het bedrijf.

Takeaway groeide in totaal met 38 procent in vergelijking met een jaar eerder, van ruim 68 miljoen bestellingen in 2017 naar bijna 94 miljoen in 2018.

Het bedrijf maakt nog geen omzet- of winstcijfers bekend.

