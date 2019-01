Zakelijk Aantal oldtimers in Nederland neemt toe tot ruim 200.000 Het aantal personenauto’s in Nederland ouder dan dertig jaar, de zogenoemde oldtimers, is in 2018 met 2,1 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Eind vorig jaar stonden er 200.061 exemplaren ingeschreven, zo blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC.