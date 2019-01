Zakelijk Kabinet stelt 75 miljoen euro beschikbaar aan jonge boeren Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor een hulpfonds dat jonge boeren moet helpen een bedrijf te starten of over te nemen en daarbij te investeren in duurzaamheid. De regeling moet het voor financiers aantrekkelijker maken om leningen aan de agrariërs te verstrekken.