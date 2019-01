KLM heeft in 2018 een recordaantal passagiers verwelkomd. Vorig jaar stapten bijna 34,2 miljoen reizigers aan boord bij de Nederlandse maatschappij, een stijging met 4,5 procent vergeleken met 2017.

Volgens KLM was de stijging het grootst in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. De bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, klom naar het recordniveau van 89,1 procent. Dat is een toename van 0,7 procentpunt.

KLM-topman Pieter Elbers meldde dat het wereldwijde netwerk in 2018 werd uitgebreid met vier bestemmingen naar een totaal van 166. De totale KLM-groep, inclusief Transavia Nederland, verwelkomde afgelopen jaar 43 miljoen passagiers.

"Een geweldige prestatie waar we als gehele KLM-groep trots op mogen zijn", aldus Elbers.

Voor het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern Air France-KLM werden vorig jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen reizigers vervoerd, een toename van 2,8 procent. Bij Air France stapten 51,4 miljoen mensen aan boord en bij prijsvechter Transavia ging het om 15,8 miljoen passagiers.

Air France-KLM stelde verder dat de protesten van de 'Gele Hesjes' in Frankrijk een negatief effect op de omzet hebben van circa 15 miljoen euro. Door de protesten werd het openbare leven in Frankrijk behoorlijk ontregeld, waar ook de luchtvaart last van had.