Het personeel van Ryanair dat vloog vanaf de basis in Eindhoven mag voorlopig niet worden ontslagen. Het UWV ging mee in het bezwaar van vakbonden die vonden dat de ontslagaanvraag niet in behandeling mocht worden genomen, zo maakten pilotenvakbond VNV en FNV Luchtvaart bekend.

Ryanair vroeg eerder collectief ontslag aan bij het UWV voor al het in Nederland gevestigde personeel, naar eigen zeggen vanwege slechte bedrijfseconomische prestaties. Eerder sloot Ryanair al de basis in Eindhoven en gaf toen al aan dat het personeel dat zich verzette wilde "uitfaseren".

Het UWV vindt dat Ryanair en de vakbonden FNV en VNV eerst moeten proberen om tot een sociaal plan te komen. Tot die tijd moet het betreffende personeel, zestien piloten en vijftien cabinemedewerkers, gewoon worden doorbetaald.

Volgens de VNV heeft Ryanair vooralsnog altijd geweigerd om met hen in gesprek te gaan. De pilotenbond meldde eerder al dat het opvoeren van bedrijfseconomische redenen bij een aanvraag altijd met cijfers onderbouwd moet worden. Dat heeft Ryanair volgens de VNV niet gedaan.

FNV heeft overigens al wel een keer met Ryanair om tafel gezeten. Dat gesprek leidde volgens de bond tot niets, aangezien Ryanair niets anders deed dan het eigen standpunt op tafel werpen. De bond wacht de uitnodiging van de Ierse prijsvechter af.

FNV-bestuurder Leen van der List noemt in een persbericht het besluit van het UWV een "terechte beslissing". De bond wil graag in gesprek met de luchtvaartmaatschappij. Mocht dat stuklopen, dan heeft FNV er vertrouwen in "dat het UWV tot een verstandig besluit zal komen".

Ryanair was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

