Blendle heeft in 2017 een verlies van 2,8 miljoen euro geleden, meer dan een jaar eerder. In 2016 werd een verlies van 2,4 miljoen euro geboekt. De kosten zijn met 21 procent gestegen doordat het bedrijf meer mensen heeft aangenomen en de brutowinstmarge groeide met 38 procent.

Voor 2018 verwacht Blendle een vergelijkbaar verlies, laat het bedrijf vrijdag weten. Het concern zegt verder te gaan investeren in ontwikkeling en marketing.

"We ontwikkelen momenteel ontzettend hard en investeren daar veel in", aldus het bedrijf in een schriftelijke toelichting. "Wij kiezen er daarom voor de komende jaren fors te investeren omdat we nu volop willen ontwikkelen op het gebied van ons product én commercie."

"Dat is overigens een beeld dat normaal is bij een bedrijf zoals het onze. Wij kiezen daar bewust voor. Zwarte cijfers verwachten wij pas over een paar jaar."

Commercieel en financieel sterker worden

Een jaar geleden startte het bedrijf met Blendle Audio, een dienst waarbij klanten kunnen luisteren naar de artikelen. Blendle noemt de dienst een succes omdat de helft van alle artikelen waar audio bij zit ook beluisterd wordt.

Verder lukt het Blendle naar eigen zeggen steeds beter om nieuwe programmeurs uit het buitenland aan te trekken.

Met de komst van Bernard Koeleman als financieel directeur wil Blendle ook commercieel en financieel sterker worden. Binnenkort wordt hij vergezeld door een commercieel directeur.